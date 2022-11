“No tenemos cimientos, no tenemos buena organización”: Rafa Márquez sobre FMF

De manera contundente, el cinco veces mundialista con la Selección Mexicana, Rafael Márquez, levantó la voz en contra de los malos manejos en la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol, que derivaron en el mayor fracaso en los Mundiales en muchas décadas.

Para el exdefensor, el futbol en nuestro país solo ha dado pasos hacia atrás y en la actualidad México ya no es lo que era hace unos años: Potencia en Concacaf.

“Es un golpe fuerte para el futbol mexicano, para darnos cuenta de que no somos lo que nos creemos: no tenemos una buena organización, no tenemos buenos cimientos, no tenemos buenas bases. Ya nos ha rebasado Estados Unidos, ya no está rebasando Canadá sin ser potencia, entonces ¿Qué tenemos que hacer? Empezar desde cero, juntarnos todos e intentar hacer un gran proyecto, porque esto no puede pasar en el próximo Mundial donde vamos a estar en casa”, recalcó el exjugador con TUDN

Se termino la era Martino: “Mi contrato se venció cuando terminó el partido”: Tata Martino

El hoy entrenador recordó la goleada sufrida en Copa América ente Chile de 7 a 0 y desde ahí señaló que tuvimos que abrir los ojos.

“(La goleada ante Chile) fue una llamada de atención de que teníamos que hacer algo más, y esto de hoy es una bofetada, que casi nos deja noqueados. Tenemos que pensar en qué tenemos que hacer para tener un mejor futbol mexicano, para poder desarrollar mejores jugadores, para poder traer a Europa a más jugadores mexicanos y así poder crecer como país futbolísticamente”, explicó.