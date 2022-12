“El fracaso aparatoso del Mundial da rabia”: Denise Maerker se lanza contra la Selección por Qatar 2022

La peor participación de la Selección mexicana en 44 años ha despertado reacciones de todo tipo y las críticas se han presentado en contra de todas las fallas del futbol mexicano, desde el manejo por parte de los directivos hasta la falta de competitividad del balompié nacional.

En este sentido, existen voces que no solo han atribuido el fracaso al entrenador, Gerardo “Tata” Martino, como la presentadora de noticias del espacio estelar de N+, Denise Maerker, quien aseguró que no haber avanzado a octavos de final no fue un accidente, sino el resultado de varias acciones que se han hecho mal en el país.

“No podemos pensar que esto fue un accidente, que es cuestión del técnico, que no supo manejar a un equipo que tenía para más, que con cambiar al presidente de la Federación se va a resolver. Este es el fracaso más grande que ha tenido el futbol mexicano en los últimos 28 años”.

El resultado de la selección mexicana en #Qatar2022 amerita una reflexión; una crítica, incluso, una autocrítica. #enPunto pic.twitter.com/bBLEwTxLcE — Denise Maerker (@DeniseMaerker) December 1, 2022

La periodista hizo una editorial en el noticiero, en la que tachó de “frustrante final” el término de la participación de la escuadra tricolor en el balompié nacional, deporte que dijo es de los únicos espacios que permiten a los mexicanos estar en unidad.

“Los especialistas lo anticipaban, íbamos a estrellarnos y nadie fue capaz de detenerlo”.

Denise Maerker llamó a que los directivos se encarguen de trabajar juntos y generar un proyecto triunfador, además de hacer la invitación para frenar los conflictos de interés y la multipropiedad entre los dueños de los equipos del futbol mexicano.

“Se tiene que permitir el acceso a nuevos compradores en materia de derechos de televisión. Siempre han dominado al futbol los beneficios económicos”.

Además, expresó que no se puede aspirar a la excelencia donde clasifican 12 de 18 equipos a la fase final.

Asimismo, indicó que la afición mexicana no se merece un fracaso del tal magnitud, el cual da rabia.