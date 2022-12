Mike Tyson sale en defensa de Messi

La pelea entre Canelo Álvarez y Lionel Messi tiene un nuevo capítulo, pese a que el boxeador ya ofreció disculpa y el futbolista aclaró que nunca le faltó el respeto a la Selección mexicana. Ahora fue Mike Tyson quien se inmiscuyó en el conflicto y se pudo del lado de la Pulga.

En primera instancia, Canelo Álvarez amenazó a Messi por supuestamente patear la camiseta del Tricolor, por lo que Iron Mike aseguró que está dispuesto a defender a Leo.

“Alguien llamado ‘Canelo’ amenazó a Messi. Si él se atreve a tocar a Messi, tendré que volver al ring”, declaró el escampen de los pesos pesado a BBO Sports.

Pese a que Mike Tyson está retirado y tiene 24 años más que el Canelo Álvarez, sería un encuentro disparejo, ya que el estadounidense siempre peleó en la categoría de los pesos pesados y el mexicano actualmente está en los supermedianos.

Después de varios días de ataques por parte de Saúl y que varios futbolistas salieron en defensa de Messi, finalmente el Canelo se disculpó.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, señaló el tapatío en un tuit.

Por su parte, la Pulga fue cuestionado sobre la polémica de la camiseta tricolor y el boxeador, a lo que señaló que todo era un malentendido. “El que me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie. Son cosas del vestuario que pasan después del partido. No tengo que pedir perdón porque no le falté el respeto a la gente de México ni a la camiseta”, respondió.

