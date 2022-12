Vanessa Huppenkothen rompe en llanto por eliminación del Tricolor

La eliminación de la Selección mexicana de la Copa del Mundo de Qatar 2022 generó tristeza en toda su afición y para muestra clara está Vanessa Huppenkothen, quien no pudo contener las lágrimas por este fracaso.

Te recomendamos: Así fue la reacción de famosos tras eliminación de México en el Mundial

La conductora de ESPN compartió en Instagram un video en el que aparece llorando y expresando su sentir por la eliminación del Tricolor.

“Hoy no quise ir al estadio, quería estar tranquila, sola, viendo futbol. Estoy bien triste, la neta sí me dolió mucho. Ya sé que sueno muy ridícula y cómo lloras por la Selección pero pues sí me dolió. Esta vez sí me dolió mucho” dijo en primera instancia.

“Amo el futbol, amo a la selección, amo mi país. amo verlo jugar. Somos una afición súper chingona, la neta estando aquí es de las más fregonas que hay en el mundo. Estamos felices, bailando, cantando, gritando, es muy chingón ser mexicano pero no sé, hoy sí me mató la selección”. agregó

El conjunto azteca venció a 2-1 a Arabia Saudita, pero quedó eliminada al finalizar tercer en el Grupo C, detrás de Polonia, que terminó con los mismos cuatro puntos, pero mejor diferencia de goles.