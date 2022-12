EN VIVO: Ghana vs Uruguay, por la clasificación a octavos de final

Los uruguayos no han logrado conseguir un gol en el Mundial (Publisport)

Ghana y Uruguay chocan este viernes en el Estadio Al Janoub con el único objetivo de obtener la victoria que les dé el boleto a los octavos de final de Qatar 2022. Los africanos con la victoria aseguran su clasificación sin depender de nadie más, un empate los pondría a contar los goles de Corea del Sur, en caso de que venzan a Portugal. Por su parte, a los charrúas no les sirve otro resultado que no sea el triunfo, además de que los coreanos no deben superar a los lusitanos.

