Reportera brasileña denuncia acoso en metro de Qatar

El Mundial de Qatar 2022 ha llenado de sorpresas a la afición pambolera; sin embargo, también ha estado manchado de momentos negativos, principalmente para aquellos que se dieron cita al país árabe, tal como sucedió con una periodista brasileña.

Mediante redes sociales, la reportera Isabelle Costa, denunció que fue víctima de acoso en el metro de Qatar mientras se dirigía al Estadio Lusail para cubrir el juego entre Brasil y Camerún.

La periodista, informó que no es la primera vez que pasa por esta situación, pero esta vez sintió mayor temor, ya que estaba siendo perseguida por dos sujetos, quienes la grabaron y además le preguntaron si era actriz de cine para adultos.

“¡ESTOY CANSADO DE ESTA MIERDA! No es la primera vez, ¡pero esta se pasó de la raya! Iba camino al Estadio Lusail, para el partido de Brasil, cuando en la estación del metro noté que dos hombres me seguían, grabándome y para colmo, se me acercaron preguntándome si era actriz porno”, contó.

La comunicadora, dijo estar cansada por ser blanco constante de agresiones verbales durante esta Copa del Mundo, por lo que en esta ocasión, decidió grabar a sus agresores, quienes salieron corriendo al ver que estaban siendo evidenciados.

