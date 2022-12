El noble gesto de Luka Modric con aficionada mexicana

El Mundial de Qatar 2022 está ofreciendo muchas sorpresas tanto dentro como fuera de la cancha. Lo que se viven los jugadores en el túnel antes de entrar al campo pocas veces es visto pero las personas que están como voluntarios pueden dar fe de los sucedido. “Luka Modric es ese muchacho que siempre da los buenos días y saluda a todo el mundo”. Así empieza la historia de Valeria Cuéllar, la mexicana que ahora presume la playera del futbolista croata.

El mágico regalo llegó en la rueda de prensa posterior al Croacia contra Bélgica, cuando el futbolista del Real Madrid se la obsequió al salir de la sala a una muchacha que, visiblemente emocionada, no se terminaba de creer lo que acababa de ocurrir. Ella es Valeria, voluntaria en el Mundial y estudiante en la capital española.

“Estoy estudiando para entrar en el mundo del periodismo deportivo y hago prácticas de fotografía en el Real Madrid. Me presenté como voluntaria de la FIFA para estar en esta Copa del Mundo y, en cuanto mi jefe se enteró, me dio la oportunidad de venir a Qatar durante un mes”, relató la mexicana Cuéllar.

“Ahora formo parte del equipo de operaciones de fotografía del Estadio Áhmad bin Ali y confieso que disfruto mucho de la organización. Si antes mi sueño era trabajar en el Real Madrid, hoy tengo que decir que esta experiencia me ha abierto nuevos horizontes”, comentó.

“Luka me conoce bien, como a todos los fotógrafos que trabajan en el Real Madrid. Él es ese muchacho que siempre da los buenos días y saluda a todo el mundo con una sonrisa. Es un caballero, un chico de oro”. Hace unos días, ella le escribió un mensaje, felicitándolo y mandándole un saludo. “Le dije que estaría su partido por trabajo (Croacia-Bélgica)”.

También puedes leer: Modelo de OnlyFans irrumpe en el Mundial de Qatar.

“Y eso fue todo. Ya le había pedido la camiseta algunas veces en Madrid, pero nunca la había conseguido. Me había comentado que me la daría, pero no acababa de creerme que pudiera llegar a suceder. Cuando me la dio, creo que fui la persona más feliz del mundo en ese momento. No me lo creía, de verdad, es una leyenda”, finalizó Valeria.

LO MÁS VISTO DE PUBLIMETRO TV: