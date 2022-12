Sebastián Sosa llegó a México para firmar con los Pumas

Los Pumas solían ser un equipo semillero de grandes arqueros mexicanos, la mayoría de ellos lograban debutar con el club Universidad y otros tantos emigraban a otros equipos para demostrar su potencial. De unos años a la fecha, la meta auriazul ha carecido de un referente con guantes, salvo Alfredo Talavera y Sebastián Sosa, quien llega como refuerzo felino.

El experimentado portero uruguayo de 36 años jugará en su cuarto equipo de la Liga MX. agradeció el apoyo de la gente en redes sociales pese a que aún no se ha hecho oficial el fichaje. “Primero que nada agradecido, todavía por ahí no se había hecho oficial nada y a través de las redes me han hecho llegar cariño y eso para uno es reconfortante. Espero que todos juntos jalemos para el mismo lado y lograr el campeonato”, mencionó.

🚨 PUMAS 🚨@sebauruguayo1 ya está en Mexico y estas fueron sus primeras palabras como portero de @PumasMX



Hoy firmará contrato y estará a disposición de Rafael Puente #Pumas @TUDNMEX pic.twitter.com/J41tSmKlAc — Rodrigo Celorio (@rocelorio) December 5, 2022

Sosa es canterano de Peñarol y debutó con el primer equipo en 2007, se mantuvo bajo la portería del “carbonero” hasta el 2011 cuando Boca Juniors de Argentina lo fichó. Pasó cinco años en Sudamérica antes de llegar a Pachuca, su primer club en México. Fue con el extinto Monarcas Morelia que dio el salto a la fama como uno de los arqueros más ágiles en el futbol azteca. En 2020 Monarcas se convirtió en Mazatlán FC y con ello “Seba” continuó como arquero hasta su fichaje con Independiente de Argentina hace un año.

Independiente terminó a la mitad de la tabla del campeonato argentino en 2022 (GUSTAVO ORTIZ/Getty Images)

Sosa llega como portero refuerzo para los Pumas que están acostumbrados a jugar, la mayoría de las veces con arqueros canteranos. El uruguayo es el tercer portero extranjero en la historia reciente de los felinos, el primero de ellos fue Rubén Montoya quien jugó entre las temporadas 1974-1976 y Javier Lavallén, quien jugó en el año 97 con el club “azul y oro”, ambos metas argentinos.

