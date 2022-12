¿Neymar vs Mbappe en la final del Mundial?

Lo mejor del Mundial está por venir y en Las Vegas ya tienen claro quienes son las Selecciones favoritas para llegar a la final y disputar por el titulo en Qatar en este 2022.

Para los casinos, Brasil es la principal candidata a levantar el trofeo de campeón del mundo, pagando 175 pesos por cada 100 invertidos, después de los cariocas le sigue Francia, pagando 400 por cada 100, es decir, existe un claro favorito por diferencia.

Abajito de estos dos combinados está Argentina, Inglaterra y Portugal, pagando 600 por cada 100 pesos. Ya más abajo, Paises Bajos paga 1400 por cada 100, Marruecos 2900 por cada 100 y la última selección a la que ven oportunidades es a Croacia pagando 3400 pesos por cada 100 invertidos.

Para los genios de las Vegas, la final de la Copa del Mundo será Brasil vs Francia y en caso de no darse esa combinación, la segunda final que ven es Brasil vs Portugal, y la tercera Brasil vs Inglaterra, en otras palabras ven a la “Verde Amarella” seguro en la final.

