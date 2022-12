Paty Cantú propone a Rafa Márquez como técnico del Tri y cuestiona decisiones del Tata

El programa Los Maestros de TUDN tuvo como invitada de lujo a Paty Cantú para debatir sobre diferentes temas relacionados con la Selección mexicana y el Mundial de Qatar 2022.

La cantante de 39 años, comenzó su participación mencionando a quién le gustaría que dirigiera al Tri, pidiendo una dupla de dos técnicos, uno de experiencia como Guillermo Almada y otro que recién vaya iniciando como Rafael Márquez.

“¿Por qué no planeamos que alguno de ustedes junte su experiencia con promesa?”, comenzó diciendo. “Que el maestro La Volpe se una con el Jimmy Lozano y tú (Ricardo Peláez) entras de director deportivo. Almada con Rafa Márquez, claro que están todos invitados, tenemos con qué... no quiero que nos agarre la emergencia del cambio generacional” continuó.

Aunado a esto, la compositora mexicana pidió que haya democracia en el futbol mexicano y se tomen decisiones en conjunto, ya que esa sería la fórmula para sacar adelante a la Selección Nacional.

“Que estén cabeza a cabeza, que haya democracia y no esta dictadura. Que se tomen decisiones en equipo para que se acaben las grillas y que haya confianza, porque llegaron con falta de confianza y siento que el Tata tampoco confió en ellos”, aseguró.

Asimismo, Paty Cantú cuestionó la alineación de Gerardo Martino contra Argentina, mencionando que México debió cambiar su parado táctico y no dejar solo a un jugador como Lionel Messi.

“No estaba entendiendo muy bien por qué había esta alineación de 5-3-2 y por qué alguien como Messi no estaba marcado en todo momento, no debes dejarle el balón a este hombre por más de 10 segundos”.

Por último, la cantante mexicana también preguntó a los analistas del programa por qué el Tata Martino llevó al Mundial a dos jugadores lesionados como Rogelio Funes Mori y Raúl Jiménez, además de no convocar a futbolistas como Diego Lainez y Javier Hernández.

“¿Por qué llevar a dos delanteros lesionados que además a uno no lo mete más que 5 minutos? La pregunta de todo el Mundo, por qué no iba Diego Lainez, el Chícharo, no sé de los chismes, pero ¿por qué?”, preguntó.

“Raúl venía demostrando que era uno de los mejores 9 y ya estaba en Europa. Tienes toda la razón, venía de una lesión, pero para eso está el médico, que debe reportar si llega o no llega y si está en condiciones. Pasó lo mismo con Funes Mori, por qué también se lesiona y ahí empezó a tener sus problemitas con el 9, pero al final se decidió por Henry Martín que era el que venía demostrando en América lo mejor”, respondió Ricardo La Volpe.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: