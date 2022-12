“Me corren de la casa”; Cuauhtémoc Blanco y el porqué ve a Brasil campeón en Qatar

El actual gobernador de Morelos y ex futbolista, Cuauhtémoc Blanco, fue capturado en unos tacos, donde un individuo aprovechó para hacerle la típica pregunta, “¿Ahora que no está México, a quién ves campeón del mundial?”, a lo que el ‘Temo’ respondió y provocó risas entre las demás personas.

Blanco tiene claro quién será el próximo campeón del mundo y así lo mostró: “Brasil”, comentó Cuauhtémoc rápidamente al escuchar la pregunta, mientras se comía unos tacos y disfrutaba de la mañana.

Tras mencionar al país que ve como candidato, también sacó su buena vibra y explicó que es debido a su esposa Natalia Rezende que opta por la ‘verde amarela’: “Le tengo que ir a Brasil porque mi esposa es brasileña y mi suegro es brasileño y si no le voy a Brasil, tú sabes cómo me va, me corren de la casa”, expresó hacia la cámara.

Natalia Rezende es la esposa de Cuauhtémoc, una ex modelo brasileña, quien hoy acompaña al gobernador en sus labores constantes de la política. Se casaron en 2015 y el ex jugador del América demuestra su amor y admiración por ella.