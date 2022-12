¿Indirecta al Tata? Gerardo Arteaga explota por NO jugar en Qatar

Dentro del fracaso de México en la copa del mundo, también sobresalió el tema de algunos jugadores que no tuvieron minutos en el campo, como lo es el caso de los porteros suplentes, Talavera y Cota, Johan Vásquez, Luis Romo y Gerardo Arteaga, en donde resalta que este último se mostró inconforme con su papel.

El lateral izquierdo del Genk de Bélgica compitió el puesto con Jesús Gallardo, sin embargo, no encontró la forma de superarlo, además de que el futbolista de Monterrey fue uno de los mejores jugadores del Tri en Qatar, pues fue titular en los tres encuentros de grupo.

Ante esta situación, Gerardo se desahogó en redes, publicando un mensaje donde dejó ver su molestia con el Tata Martino y en donde recibió el apoyo de varios fanáticos, pidiéndoles que “no baje los brazos”.

“Todas las noches que me acuesto me pongo a pensar y siento como si no estuve ahí... sinceramente no me da esa emoción”, expresó.

Arteaga es uno de los mexicanos que se encuentra activo en el viejo continente, con 24 años de edad, por lo que, de seguir con buen nivel, será una opción real para la próxima copa del mundo en 2026.