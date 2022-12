Ciro Murayama desmiente ser dueño de Pumas

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el periodista Amir Ibrahim, evidenció la corrupción que hay en el futbol mexicano y señaló a Ciro Murayama, consejero electoral del INE, como uno de los dueños de Pumas.

Ante esta situación, el propio Murayama salió a desmentir lo dicho por el director del periódico El Quintana Roo MX y aseguró que no toma decisiones en el club universitario.

“Hoy en la mañanera se me acusa de ser uno de los dueños de los Pumas de la UNAM. FALSO. Soy asociado de la AC (Asociación Civil) de Pumas (uno de entre 450), sin fines de lucro. Pago 7 mil al año y recibo 2 boletos para ir a la grada del Palomar en CU. No tomo decisiones. No recibo un céntimo”, aseguró el servidor público.

Además, el consejero electoral del INE mencionó que si bien es cierto que la UNAM es dueña del club, aseguró que la máxima casa de estudios del país no invierte un solo peso en la compra de jugadore, ya que todo va destinado a la universidad.

“El equipo es de la UNAM, pero la casa de estudios NO gasta un peso en jugadores profesionales. El dinero público de la UNAM va a la docencia, la investigación y la cultura, nada más. Y sí, orgullosamente hecho en CU”, sentenció.

