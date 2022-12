“Tu entrenador decidió mal, no puedes subestimar al mejor jugador”: Georgina Rodríguez

La eliminación de Portugal a manos de Marruecos en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 provocó la tristeza de Cristiano Ronaldo, quien no contuvo las lágrimas al término del juego.

Tras esta situación, su pareja Georgina Rodríguez, arremetió contra el técnico lusitano Fernando Santos, pues aseguró que fue una mala decisión haber prescindido en el primer tiempo de su mejor jugador.

“Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte al juego, vio cómo cambió todo, pero ya era tarde” comenzó el mensaje que publicó Georgina en sus historias de Instagram.

Además, Georgina escribió que no se puede subestimar a un jugador como Cristiano, quien es el arma más poderosa y cerró con una indirecta para el timonel portugués al asegurar que no vale la pena dar la cara por quien no lo merece.

“No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, tu arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido” finalizó la pareja del Comandante.

Mensaje de Georgina Rodríguez tras eliminación de Portugal. Foto: Instagram

Es importante mencionar que tras el juego de Portugal contra Suiza, Georgina Rodríguez también dedicó unas palabras de aliento a CR7 y aseguró que fue una lástima no verlo en el campo los 90 minutos.

