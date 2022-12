“Estoy psicológicamente destruido”: Neymar tras eliminación de Brasil

La eliminación de Brasil a manos de Croacia en el Mundial de Qatar 2022 sorprendió a todos, ya que la Verdeamarela era uno de los candidatos serios para ganar el torneo.

Tras esta suceso, Neymar Jr, rompió el silencio y mediante sus redes sociales, dijo estar destrozado por la eliminación de su selección, asegurando que es la derrota que más le ha dolido en su carrera.

“Estoy psicológicamente destruido. Fue sin duda la derrota que más me dolió, la cual me dejó paralizado 10 minutos y justo después caí en llanto sin parar. Va a doler por mucho tiempo, desafortunadamente.Luchamos hasta el final. De eso estoy orgulloso, porque no faltó compromiso y dedicación” escribió el 10 de Brasil en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el jugador del PSG compartió que los sudamericanos se merecían llegar más lejos en el torneo y agradeció el apoyo de la afición durante Qatar 2022.

“Este grupo se lo merecía, nos lo merecíamos, BRASIL se lo merecía...¡Pero esta no fue la voluntad de DIOS! Valió la pena cada sacrificio para sentir el cariño de cada uno desde dentro del campo... Gracias a todos por su apoyo. Desafortunadamente no funcionó. Gracias por todo mi DIOS, todo me lo has dado para no poder quejarme. Solo gracias por cuidar de mí. Toda la honra y gloria siempre son para ti, sin importar las circunstancias”, culminó el mensaje.

Es importante mencionar que con su gol ante Croacia, Neymar igualó a Pelé como máximo goleador histórico de Brasil con 77 anotaciones.

