Él es Bewar Abdullah mejor conocido como el doble CR7

Portugal fue eliminada del Mundial de Qatar 2022, a manos de Marruecos en los cuartos de final. Las imágenes de Cristiano Ronaldo llorando camino al vestidor, le han dado la vuelta al mundo y en Irán también hablan del “Comandante”, pues hay una persona que presume ser el doble del jugador.

Bewar Abdullah es un muchacho que tiene un gran parecido físico con el futbolista portugués, vive en Londres y desde hace un tiempo, confiesa, ha aumentado su fama y atractivo con las mujeres.

“Mucha gente se me acerca y me pide fotos y videos. Gritan ‘Ronaldo’ cuando me ven. Los aficionados piensan que somos como una manzana cortada por la mitad porque somos muy parecidos. Los fans incluso me contratan para las fiestas de cumpleaños de sus hijos como regalo. Vengo y les saludo, les hace muy felices”, mencionó en entrevista para el diario británico The Sun.

Además el “CR7″ de 28 años confesó que “gana mucho dinero y atrae muchas mujeres”, consciente de que su parecido con el astro lusitano es envidiable. El “Bicho” se despidió el pasado 10 de diciembre del Mundial de Qatar a manos de Marruecos, posiblemente vimos por última vez, al verdadero “CR7″ en una justa mundialista.

