¿Se descarta para el Tri? Guillermo Almada sueña con dirigir a Uruguay

Si hay un técnico de moda en la Liga MX y que es opción real para dirigir a México, es Guillermo Almada, el uruguayo que acaba de ser campeón con Pachuca y llevó a Santos anteriormente a ser líder y subcampeón, así como a perder una final al frente de los ‘Tuzos’ un par de torneos atrás.

Tras el fracaso de la selección mexicana en Qatar 2022, Almada suena para ocupar el banquillo, pero, en cuanto al DT se refiere, hay otras intenciones antes, donde destaca el sueño de llegar a dirigir a la selección uruguaya.

“Lo que más me moviliza y me quita un poco el sueño es dirigir nuestra Selección (Uruguay), porque es mi país. Con el respeto que me merece Diego Alonso, con quien antes del mundial compartí una charla muy corta y tenemos un gran ida y vuelta’', expresó para Las Voces del Futbol.

Por el lado de ser una opción real actualmente para llegar al tricolor, negó acercamientos con la FMF, aunque confesó que antes sí hubo interés, pero respetó la gestión de Gerardo Martino y no hizo caso.

“Algunas veces me llamaron en momentos diferentes, pero por distintas circunstancias no se llegó a un acuerdo. La realidad es que hoy en día no me contactó nadie. Sí hemos recibido algunas ofertas de clubes que no hemos aceptado”, dijo.

“En un momento le tuvimos que dar un corte, porque estaba Martino trabajando y no quisimos contestar más sobre ese tema. Ahora hay alguna insistencia, pero hay tiempo por delante para que la federación considere el reemplazo”, mencionó.