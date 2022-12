Jürgen Damm: ‘Preferimos quedarnos acá y cobrar más’

Pocas veces se tiene la oportunidad de exportar mexicanos a Europa para que jueguen futbol, las constantes críticas por la preferencia de algunos técnicos por jugadores extranjeros en vez de usar a los nacionales parece ser la piedra angular de este problema.

Las declaraciones de Jürgen Damm, exseleccionado nacional, ayudan a comprender desde dónde radica ese “trabuco” de poder mandar a mexicanos a jugar al extranjero.

“Creo que debería de haber un poco más de flexibilidad a la hora de vender jugadores a Europa, en la MLS sucede mucho que se venden a precios muy bajos, pero también nosotros (futbolistas) ser autocríticos porque en muchas ocasiones, cuando nos ofrecen un contrato en México y uno en Europa y ves el tema salarial, también nosotros preferimos quedarnos acá y cobrar más”, mencionó para Récord.

“Esto es de ambas partes, no solamente de los clubes, también nosotros y a mí me pasó. En una ocasión tuve la oportunidad de ir y el salario era 2 o 3 veces menor allá (en Europa) y yo me quise quedar, así que el futbolista tiene cierto grado de responsabilidad y debe de haber una comunión en las dos partes para que pueda existir mayor exportación”, finalizó el jugador americanista.

El caso de Damm es una muestra de lo que viven los jugadores mexicanos en el futbol extranjero donde la adaptación al juego suele ser larga. También hay mexicanos que saben dónde colocarse y logran tener un buen lugar en clubes europeos, pero eso no necesariamente, implica venderse a la primer oferta que les llegue.

