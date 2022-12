“Estamos aquí para ganar el Mundial”: entrenador de Marruecos

Marruecos se ha convertido en el Caballo Negro de la Copa del Mundo debido a su histórica participación y a los rivales que ha dejado en el camino para instalarse entre los semifinalistas del torneo, algo que ninguna selección africana había logrado antes.

Ante esta situación, la confianza está a tope en los Leones del Atlas y su entrenador, Walid Regragui, aseguró que harán todo lo posible por conseguir el título mundial.

“Estamos aquí para ganar el Mundial. Puede parecer una locura, pero es lo que buscamos. Les dije a los jugadores: si están contentos por llegar a semifinales y pensar que pase lo que pase, lo hemos logrado, no lo creo. Queremos ganar la Copa”, aseguró el estratega en conferencia de prensa previo al duelo contra Francia.

Además, el entrenador de origen francés, mencionó que Marruecos tiene hambre de seguir sorprendiendo en este Mundial y que cualquier rival que les toque les tendrá miedo.

“¿Por qué no podríamos soñar con ganar el Mundial? Soñar no cuesta nada, tenemos hambre. Nos hemos enfrentado a grandes rivales, no la hemos tenido fácil. Cualquiera que nos toque jugar nos va a tener miedo”, aseguró.

