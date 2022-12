“Estar en Rayados es como estar en Europa”: Jesús Gallardo

Aunque para muchos, la prioridad del futbolista mexicano debe se ser buscar dar el salto para jugar en Europa, para otros, la comodidad que otorga la Liga MX y más un club como Rayados les basta para estar contentos jugando aquí en México.

Tal es el caso de Jesús Gallardo, quien ya es dos veces mundialista jugando como titular en ambas Copas del Mundo y que sin embargo, no tiene la necesidad de ir al viejo continente.

“Estoy muy feliz de estar en Rayados porque casi es como estar en un club europeo, tiene unas instalaciones bonitas, el estadio, la afición, todo es increíble, y estoy muy contento de estar aquí”

“Obviamente me gustaría en un momento jugar en Europa, pero si no pasa no me quita el sueño, hay que disfrutar el momento y estar tranquilos, si llega bienvenido sea, pero si no, estar igual de tranquilos y felices”, comentó en rueda de prensa el futbolista.

La preguntan a Jesús Gallardo sobre si sueña en jugar en Europa y él responde de manera muy inteligente #Rayados #ligabbvamx

🎥 @ASMexico pic.twitter.com/Jd9rdvo03v — Mr. Alex ⚽️ (@alexmtz8603) December 14, 2022

El lateral mexicano demostró en Qatar tener calidad y competir con los mejores del mundo, siendo uno de los más destacados por México al ganar casi todos los manos a mano.