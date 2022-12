VIDEO: Reportera conmueve a Messi en plena entrevista

Lionel Messi se robó los reflectores tras su actuación en la Copa del Mundo de Qatar 2022, después de lucirse con un gol y una asistencia en el triunfo 3-0 ante Croacia, por lo que una periodista le realizó un elogio en plena entrevista.

Durante su comparecencia ante la TV Pública, la comunicadora Sofía Martínez realizó un comentario que conmovió al mismo jugador.

“Lo último que te voy a decir no es una pregunta. Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo”, comenzó su breve discurso.

Continuó hablando de la inspiración que ha sido su carrera para los niños, lo que podría ser más importante que cualquier trofeo.

“No hay nene que no tenga la remera que no sea la original o la trucha, de verdad marcaste la vida de todos y eso es para mí más grande que cualquier Copa del Mundo. Y no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicitad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo. Así que muchísimas gracias, capitán”.

Estas palabras generaron un sentimiento de emoción en el astro argentino quien agradeció todo el cariño de la afición.

“Llegamos invictos al Mundial, recibimos un golpe durísimo en el primer partido, volvimos a levantarnos y terminamos llegando a una final. Creo que este grupo fue un ejemplo de principio a fin y ojalá se nos dé. Pero es fútbol, puede pasar de todo y lo bueno es que los argentinos aprendimos un poco eso y ya lo que importa no es solo el resultado, sino todo el camino recorrido”, afirmó.

