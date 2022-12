Verstappen le ‘tira pedrada’ a Checo Pérez

La relación entre Max Verstappen y Sergio Checo Pérez parece rota, por lo que parece que la temporada 2023 será muy complicada dentro de Red Bull. El último en echarle leña al fuego fue el neerlandés quien le mandó una indirecta al mexicano.

Verstappen acudió al programa F1 Talks e hizo unas declaraciones en alusión a su coequipero, aunque no mencionó su nombre, en las que señaló que “no acepta la realidad”.

“Arrancas cada año con una mentalidad fresca, pero después de un par de carreras te das cuenta que nuevamente no lo estás logrando (competir con tu compañero) y aceptas tu rol (de segundo piloto). Sigues manejando, terminando en el podio, a veces ganas alguna carrera, tal vez comienzas en la pole”, señaló el Mad Max.

También indicó que la gente debe aceptar que el que está a su lado es mejor y dejar de vivir una fantasía. “Solo tienes que aceptar que el tipo de al lado es mejor que tú, ahí está cómo Bottas (en Mercedes) lo aceptó. Algunas personas no pueden aceptarlo, entonces todo comienza a caminar mal. No puedes vivir en un cuento de hadas”, dijo.

Verstappen no se conformó con eso y demeritó los triunfos de Checo Pérez en circuitos callejeros como Mónaco, Azerbaiyán y Singapur. “Para mí, un verdadero piloto marca diferencias en las esquinas con alta velocidad. Ahora con los nuevos autos, manejar en circuito callejero es la peor experiencia porque son muy pesados y rígidos. Manejando en Singapur (donde ganó Checo) me sentí decepcionado del auto respecto a cómo eran en el año 2015 o 2016″.

“Depende cómo lo veas, a él (Checo) le fue bien, ganó un par este año, pero es solo la estadística, pero podemos entrar en detalles si quieren. En los callejeros se trata de confiar en tu auto y, como ya dije, este auto es muy rígido respecto a los anteriores, no voy plenamente confiado; en cambio, en un trazado normal la confianza no te alcanza para ganar”, agregó.

Las diferencias entre Checo y Mad Max se acenturaron en el último GP de Brasil, cuando el neerlandés no le cedió una posición al mexicano, quien estaba peleando por la segunda plaza del campeonato de pilotos, que al final perdió ante Charles Leclerc (Ferrari).

Sergio no ocultó su molestia y expresó ante los medios que Max tenía dos títulos mundiales gracias a él, mientras que Verstappen indicó que no le cedió la posición porque él no se maneja así.