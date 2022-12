Cristiano Ronaldo cerca de jugar con un gigante de Europa

El futuro de Cristiano Ronaldo estaría cerca de definirse, pues tras la eliminación de Portugal en el Mundial de Qatar 2022, el astro lusitano ya se encuentra en búsqueda de un nuevo equipo y al parecer, un grande de Europa levantó la mano para hacerse de sus servicios.

De acuerdo con SKY Sports Reino Unido y A Bola de Portugal, CR7 ya está en pláticas con el Chelsea. Incluso, las negociaciones ya irían avanzadas y en próximos días el portugués estaría viajando a Londres para afinar detalles.

El interés de los Blues no es de ahora, pues en temporadas anteriores ya corría el rumor de un posible fichaje, mismo que no se concretó debido a que el entonces técnico Thomas Tuchel, habría dicho que no.

Pero ahora todo pinta para ser diferente, ya que Cristiano Ronaldo es agente libre y además el Chelsea necesita cubrir la baja de Armando Brojas debido a la cantidad de series definitorias que jugarán en la segunda parte de la temporada.

En caso de concretarse el fichaje, el Comandante estaría de vuelta para disputar la Champions League esta misma temporada, ya que los Blues se medirán ante el Borussia Dortmund en los octavos de final del torneo.

Es importante mencionar que el jugador de 37 años se despidió del Manchester United en medio de una polémica con el entrenador Erik ten Hag. Mientras que con Portugal, habría jugado su último Mundial sin mucho brillo, ya que en la ronda de eliminación directa, fue relegado a la banca por el entrenador Fernando Santos.

