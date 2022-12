“Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba, no me lo puedo creer”: Messi

Historia pura fue la que se vivió en el Mundial Qatar 2022 que terminó con la conquista de Lionel Messi y Argentina de su tercer campeonato mundial en una final épica, situación que aún no lo puede asimilar el camiseta número 10 de la albiceleste.

Después de los efusivos festejos, el jugador se pronunció en sus redes sociales señalando que aún está incrédulo de lo que sucedió este 18 de diciembre.

“Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer”

Para el para muchos mejor jugador de la historia el mérito es de todo el equipo por la unión y mentalidad mostrada por todo el plantel.

“Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!!

De esta manera Lionel Messi se despidió de las Copas del Mundo consiguiendo la cereza en el pastel a una de las mejores carrera futbolísticas de la historia.