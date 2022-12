‘Quiero disfrutar unos partidos más como campeón del Mundo’: Messi

Las mejores historias no solo son escritas o filmadas, también se dan en estadios deportivos en lugares que menos se espera. Lionel Messi consiguió, con todo el apoyo de sus demás compañeros, el trofeo más ansiado por todo futbolista, lo vino a conseguir en Qatar, en lo que en apariencia, no fue como se dijo, su último partido.

“Una locura, se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Mirá lo que es, es hermosa, la deseaba muchísimo. Dios me la iba a regalar, presentía que era esta, sufrimos un montón pero lo conseguimos. No veo la hora de estar en Argentina para ver la locura que va a ser eso. Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada”, mencionó un emotivo Messi al micrófono de TyC Sports.

“Gracias a Dios me dio todas. Cerrar ya casi mi carrera de esta manera, es impresionante. Después de esto, qué va a haber. Pude conseguir la Copa América, Mundial… Se me dio casi al final. Me encanta el fútbol, lo que hago. Disfruto estar en la Selección, el grupo, quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo. Es el sueño de cualquiera, tuve la suerte de haber conseguido todo y esto que me faltaba, está acá”, finalizó.

Por fin llegó el único trofeo que le era esquivo al “Messias”, se dio en Qatar, venció a su amigo Mbappé, compañero también en el PSG. Argentina duró poco más de una hora con dos goles a favor pero Kylian despertó y obligó a los tiempo extra. Ahora se espera ver al 10 argentino jugar algunos partidos como campeón del Mundo y quien sabe, con un mínimo de esperanza podremos verlo en cuatro años.

