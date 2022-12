Ellas serán las DJ que estarán en el Gran Prix México

El escenario está listo para el inicio de la novena temporada del ABB FIA Formula E World Championship y la alineación de entretenimiento está completa. La música es una parte fundamental de cualquier espectáculo masivo y para el Gran Premio de México no será la excepción.

Con la presencia de la DJ mexicana Mariana BO el evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez está listo. El próximo 14 de enero subirá al escenario para deleitar a los presentes en el inmueble de la Magdalena Mixhuca. Combinando la música electrónica y el violín, es una de las DJ más relevantes de la escena electrónica nacional e internacional.

La DJ mexicana Mariana BO estará presente en la GP de México de la Fórmula E (Cortesía Fórmula E)

También se anunció a Ruzzi quien es multiinstrumentista, compositora, cantante y productora, cuyo álbum debut Nave Especial, la posicionó como una de las artistas y productoras más talentosas de Latinoamérica.

La cantante y actriz Selene se encargará de mantener arriba la energía, pues con tan sólo 22 años, se ha ganado un destacado perfil como cantante urbana a través de cinco exitosos sencillos, que la llevaron a la pantalla en su debut protagónico en la nueva versión de Rebelde para Netflix.

Ruzzi y Selene estarán presentes el próximo 14 de enero en el Autódromo Hermanos Rodríguez (Cortesía Fórmula E)

Te recomendamos: Fórmula E Unplugged regresa a la pantalla chica.

El dúo de DJs NERVO, ganadores de un Grammy, encabezará el cartel exclusivamente femenino para antes y después de la carrera. NERVO son las DJ femeninas más importantes del mundo, con residencias en algunos de los mejores lugares y eventos del mundo, como los megaclubes Omnia, Hakkasan y Wet Republic de Las Vegas.

Ya están disponibles los boletos para el 2023 Hankook México City E-Prix y se espera que haya un aproximado de 40,000 personas para ese día, es decir, un lleno electrizante. La carrera contará con el debut mundial del coche de carreras eléctrico más rápido, ligero, potente y eficiente jamás construido: el Gen3.

El duo Nervo completa el cartel femenino de las DJ en el Gran Prix de México 2023 (Cortesía Fórmula E)

Sobre el nuevo auto que correrá en la Fórmula E y su concierto en México

“Nos sentimos muy honradas y emocionadas de participar en este acontecimiento. Hemos visto crecer la Formula E a lo largo de los años y ya hemos asistido a una carrera (en Mónaco). Para nosotras es aún más emocionante que esta carrera se celebre en la Ciudad de México porque nos encanta el país ¡El público será sin duda increíble!”.

NERVO asistió también al pasado Mundial de Qatar 2022 y ellas creen que “lo bonito del público amante del deporte es que todo el mundo anima a su propio país, así que hay un ambiente festivo y competitivo muy internacional. Es habitual que la gente lleve banderas y por eso, ves a desconocidos uniéndose en la multitud. La camaradería es contagiosa y vigorizante”.

NERVO (Cortesía Fórmula E)

Cuando les preguntaron por el material que tienen preparado, respondieron con seguridad que tocarán “un set de fiesta lleno de energía con muchos de nuestros discos, nuevos y viejos. Espero que también podamos conocer a algunos de los fans. Y, por supuesto, ¡vamos a ver la carrera!”.

“Nosotras hemos prohibido el plástico en nuestro circuito, lo que significa que sólo permitimos vasos de papel, sin popotes, etc., además no bebemos agua importada. Me parece una locura que la gente beba agua de Italia cuando está en Estados Unidos. Sería increíble si todo el mundo se propusiera como propósito de Año Nuevo dejar de beber agua importada y, posteriormente, tuviera en cuenta la huella de carbono que dejan de su agua embotellada”.

NERVO (Chloe Paul/Cortesía Fórmula E)

También puedes leer: Tigres Femenil tiene a una de las mejores 100 futbolistas a nivel mundial.

“Es un honor formar parte del movimiento de empoderamiento femenino en la Formula E. ¡Muchas felicidades al campeonato por fomentar esto para las futuras generaciones de niñas y mujeres!”, finalizaron.

LO MÁS VISTO DE PUBLIMETRO TV: