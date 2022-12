Fórmula E Unplugged regresa a la pantalla chica

Regresa la Fórmula E y no solo físicamente, también lo hace en su serie Unplugged, la cual se centra en las personalidades del paddock de la categoría a lo largo del 2022 y la octava temporada. Se trata de la mayor (temporada) del campeonato hasta la fecha, con 16 carreras en 10 ciudades emblemáticas de todo el mundo, como Nueva York, Yakarta, Londres, Roma y la Ciudad de México.

Los 22 pilotos de los 11 equipos compiten en el primer deporte del mundo que combina la acción de las carreras de autos con el desarrollo de la tecnología de punta de los vehículos eléctricos.

Formula E Hana Bank Seoul E-Prix (Chung Sung-Jun/Getty Images)

Los televidentes podrán ver la segunda temporada a través de la red de emisoras asociadas a la Formula E en sus canales de televisión lineales y digitales de video “on demand”. Los estrenos regionales (en Europa) están programados para diciembre y enero. La serie estará disponible en las plataformas digitales de la Formula E a partir de marzo del 2023.

“La segunda temporada de Formula E Unplugged trata de dar a los pilotos la oportunidad de quitarse el casco de carreras y revelar su verdadera personalidad, sus motivaciones y sus miedos en lo que es la montaña rusa emocional del automovilismo mundial”, mencionó Aarti Dabas, Director de Medios de Formula E.

“Esta generación de aficionados al deporte quiere ir más allá de la acción deportiva y comprender realmente las historias y los antecedentes de las personas implicadas. También sabemos que este formato de contenido es importante para nuestros socios de difusión para crear interés en el deporte y ayudar a atraer a nuevos aficionados a su cobertura en vivo.

2022 Jakarta E-Prix (Handout/Jaguar Racing via Getty Images)

“Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios internacionales para darles la oportunidad de distribución exclusiva en sus respectivos territorios hasta principios de 2023, alineado con el inicio de nuestra nueva temporada de carreras a partir del 14 de enero en la Ciudad de México. Luego buscaremos ampliar la distribución a través de nuestras propias plataformas digitales”, agregó Dabas.

Dan Ticktum es uno de los pilotos de la segunda serie. En su temporada de debut con el equipo NIO 333 Racing Formula E Team, habló de cómo lidia con la reputación de aventurero que se ganó tras los incidentes que protagonizó en sus primeros años de carrera.

“Mi personaje a menudo es malinterpretado y en ocasiones anteriores me han pintado como un villano. En esta serie me he abierto un poco más como persona y creo que es importante que los pilotos y los deportistas en general sean ellos mismos y muestren con autenticidad, quiénes son realmente”, mencionó Dan Ticktum de 23 años.

Dan Ticktum en la Formula E Gran Premio de Jakarta (Robertus Pudyanto/Getty Images)

“Formula E Unplugged presenta una imagen realista de la vida dentro del paddock y ayuda a los aficionados a entender mejor qué nos mueve y de dónde venimos. Puedo ser bastante apasionado, pero creo que la naturaleza ‘entre bastidores’ de Unplugged mostrará que a veces hay mucho más de lo que los pilotos están pasando de lo que se puede ver durante las carreras o en las redes sociales”, confesó Ticktum.

La octava temporada de la Formula E ha batido récords de audiencia, con un aumento interanual del 20%, hasta los 381 millones de espectadores, y un récord histórico de 216 millones de televidentes en directo, un 10% más que la temporada anterior. Las actualizaciones del formato deportivo y las mejoras en la presentación de la retransmisión contribuyeron a estos aumentos.

LO MÁS VISTO DE PUBLIMETRO TV: