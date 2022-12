Pelé y los secretos que le ayudaron a construir su millonaria fortuna

Los secretos de la gran gestión de marketing de Pelé como jugador y ex futbolista (Aura/Getty Images)

Pelé siempre ha sido reconocido por sus grandes actuaciones en el campo. Tres Copas del Mundo ganadas para Brasil lo avalan, pero también ha sido todo un ejemplo de cómo hacer marketing a partir de 1977 que dejó la canchas.

¿Qué fue lo que hizo el brasileño para continuar en el mundo del futbol y generar una millonaria fortuna? Principalmente, dar seguimiento a su imagen y generar de su legado, una marca de mucho valor.

La enorme carrera de Pelé lo llevó a contar con múltiples patrocinios, de diferentes tipos. Además, esto le sirvió para generar una fortuna millonaria tras retirarse del futbol, la cual siempre mantuvo activa con sus constantes colaboraciones.

TIPOS DE COLABORACIONES

La figura que generó Pelé tras haber jugado al futbol, le sirvió para recibir un sin fin de propuestas, entre ellas: marcas deportivas, productos farmacéuticos, servicios telefónicos, convenios con bancos y convertirse en la imagen de marcas privilegiadas e internacionalmente posicionadas.

Incluso, ‘O’Rei’ no dejó de utilizar su imagen para ganar dinero con los años, es decir, todavía en el tiempo reciente continuaba siendo figura de múltiples empresas y eventos deportivos, todo gracias al buen marketing que generó.

PELÉ SPORTS & MARKETING

Como se mencionaba, a partir de 1977, cuando dejó de jugar para el Cosmos de Nueva York, Pelé comenzó a construir un imperio económico más allá del rectángulo verde, ¿cómo?, pues creando una empresa de marketing que lo llevó a cuidar su imagen y a lograr el éxito.

Así se fundó Pelé Sports & Marketing, con sede oficial en tres ciudades de distintos países: Sao Paulo (Brasil), Nueva York (Estados Unidos) y Tokio (Japón).

El cuidado de su imagen fue tan pulcro, que jamás se relacionó con empresas dedicadas a la venta de alcohol ni de tabaco, lo que potenció su figura ante la sociedad.

Los secretos del gran marketing de Pelé como jugador y ex futbolista (Handout/Hublot via Getty Images)

COCA COLA Y PEPSI

Hablar de Coca Cola y Pepsi, es hablar de rivalidad. A Pelé, esto no le importó, pues no tenía problema alguno con ponerse la playera de ambas marcas. De hecho, primero se vistió de los colores de Pepsi, en la etapa donde aún era jugador (representaba al New York Cosmos).

Tras esto, ya retirado, el ex delantero comenzó a realizar promoción a Coca Cola, lo que elevó aún más su fortuna.

OTRAS MARCAS

El portal Celebrity Net Worth, que se dedica a estimaciones de activos y actividades financieras, comentó que Edson Arantes llegó a crear un patrimonio de 100 millones de dólares. Una fortuna envidiable. Mucho de esto fue gracias a que representó a empresas como: Mastercard, Honda, Time Warner, Umbro, PepsiCom, entre mucha otras.