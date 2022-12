“Mi ilusión es jugar el Mundial de 2026″: Ochoa en su presentación con Salernitana

Guillermo Ochoa fue presentado oficialmente por el Salernitana de la Serie A, a lo que catalogó como “una opción que no podía dejar pasar”. Además, se mostró ilusionado con su futuro, a pesar de tener 37 años, sobre todo de estar en esta liga y de prepararse para la Copa del Mundo de 2026.

“Jugar en la Serie A es una linda oportunidad, una opción que no podía dejar pasar. Morgan (director deportivo del equipo) me ha platicado los objetivos del club y me ha contado el crecimiento y futuro del club. Me gustó mucho”, comenzó platicando Paco Memo.

“Por su puesto que atrás de esta decisión tenia bastantes opciones para continuar mi carrera en diferentes países, pero no quería dejar pasar mas tiempo, terminé la Copa del Mundo y yo quería continuar de inmediato a trabajar y jugar y sumarme a un proyecto. El proyecto del Salernitana me gustó mucho y estoy contento de la decisión que tomé”, expresó el ex americanista de las opciones y lo que lo llevó a firmar por el conjunto italiano.

“Es una responsabilidad para mí, porque yo la tomo como debo ser, sobre todo un ejemplo para los chicos y los niños, de una carrera profesional, de cómo ser profesional durante muchos años, de cómo tener una carrera larga. Por su puesto que a lo largo de mi carrera, momentos buenos y momentos malos, pero siempre profesional, siempre serio”, dijo Ochoa.

Tras su felicidad de llegar al Salernitana, el mexicano reveló una verdad que muchos aficionados esperaban, pero que sorprendió a otros, y es que quiere alargar su carrera para finalizarla en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

“Al día de hoy, mantengo la ilusión y deseo de continuar a un alto nivel”, expresó el guardameta. “Mi ilusión es jugar el próximo Mundial, que se juega en México y poder terminar mi carrera con ese Mundial”, finalizó.

Por último, Memo se mostró entusiasmado de enfrentar el próximo reto ante el AC Milán, el cual, posiblemente, podría ser su debut en la liga italiana. El partido se llevará a cabo el siguiente 4 de enero del 2023.