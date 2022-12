Brasil reacciona con luto a la muerte de Pelé

Edson Arantes do Nascimento morreu nesta quinta, aos 82 anos, mas Pelé continuará vivo para sempre nas lembranças e nos corações de todas as pessoas que amam o futebol. A Sociedade Esportiva Palmeiras reverencia a trajetória do Rei e presta condolências a seus familiares e fãs. pic.twitter.com/WIRU8Eeons