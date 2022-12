“¿Mejor de la historia? No lo sé”, Ancelotti demerita a Messi

Lionel Messi acaba de ganar su primer Mundial con 35 años, un logro que para muchos aficionados al futbol, lo posiciona como el mejor de la historia. Sin embargo, para el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, esto no es suficiente, pues no puede afirmar esta estafeta que mucha gente le pone el argentino.

“Messi lo ha hecho muy bien, es un gran futbolista, todo mundo lo reconoce. Su carrera sigue, con un Mundial ganado. ¿El mejor de la historia? Sinceramente no lo sé. Creo que no es justo decirlo, porque cada época tiene, ha tenido o tendrá jugadores muy importantes, fuertes.”

“Decir que es el mejor de la historia no va a salir de mi boca. He disfrutado de tantos jugadores buenos, lo estoy disfrutando. Tengo al Balón D’ Oro aquí (Benzema) que lo veo cada día entrenar. He visto Maradona, a Cruyff, para mí de que Messi sea el mejor de la historia no lo sé“, aseguró.

El DT italiano ha enfrentado algunas veces a ‘Leo’ y lo ha visto en el desarrollo de toda su carrera, pero no se ha atrevido a afirmar que es el mejor de la historia, pues le han tocado ver a nombres grandiosos. No obstante, Carlo no ha podido ver a Pelé y a Di Stéfano, otro par de figuras del futbol.