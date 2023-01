Liga MX se aleja de TV abierta; solo habrá 2 partidos en la Jornada 1

La Liga MX vuelve a abrir el telón con el inicio del Clausura 2023, pero esta noticia no deja un gran sabor de boca para los aficionados, después de que los equipos se alejan de la TV abierta.

En total, la jornada 1 contará con nueve encuentros, de los cuales, solo dos cotejos podrán ser observados en televisión abierta, los cuáles son Mazatlán vs León (viernes 6 de enero) y el Pumas vs Bravos (Domingo 8 de enero).

Mientras que la Liga MX comenzará con el encuentro entre Necaxa recibiendo al Atlético de San Luis, el viernes 6 de enero a las 19:00 horas, mismo que solo podrá ser observado por VIX +.

Por su parte, la jornada sabatina será transmitida por sistemas de streaming o tv privada: América vs Querétaro (VIX +), Atlas vs Toluca (Afizzionados) y Monterrey vs Chivas, el que luce como el encuentro más atractivo (Fox Sports Premium).

Las Águilas serán transmitidas por streaming (HECTOR VIVAS/Getty Images)

En la jornada dominical, los duelos, a excepción del Pumas vs Juárez, solo podrás verlos a través del streaming. Santos vs Tigres (Vix +) y Xolos vs Cruz Azul (Fox Sports Premium), serán los partidos de este día.

Y la jornada terminará el lunes 9, con el duelo entre Pachuca y Puebla, en transmisicíon por Fox Sports y Claro Sports.

Esta tendencia se ha incrementado en los últimos años, en donde los equipos han apostado por la televisión privada, en busca de obtener mayores recursos.