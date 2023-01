Dani Alves desmiente acusación por agresión sexual: “No sé quién sea esa señorita”

Dani Alves se encuentra en el ojo del huracán luego de haber sido denunciado por presunta agresión sexual en una discoteca de España.

Te interesa: Salen a la luz detalles de la denuncia sexual contra Dani Alves

El jugador de 39 años ya se integró a los entrenamientos de Pumas para encarar el Clausura 2023 y tras dicha acusación rompió el silencio y aclaró lo sucedido.

Fue durante el programa de televisión española “Y Ahora Sonsoles”, que el defensa brasileño confirmó que se encontraba en una discoteca de Barcelona la noche en la que fue acusado; sin embargo, aseguró no conocer a la presunta víctima.

“Me gustaría desmentir todo, estuve en ese lugar con más gente disfrutando, todo mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno. Y luego cuando tu eliges ir al baño pues no tienes que preguntar quién está para poder ir al baño. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé su nombre, nunca la he visto, explicó el futbolista.

Además, el exjugador del Barcelona volvió a recalcar que él jamás invadiría un espacio ajeno sin autorización, por lo que pidió parar los rumores, ya que su familia es la que termina pagando los platos rotos.

“Nunca he invadido un espacio de alguien sin autorización ¿cómo lo voy a hacer con una chica? Por Dios, no. Ya basta porque están haciendo daño a mi gente, ellos saben quién soy”, añadió el jugador.