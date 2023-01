Miguel Herrera recuerda pelea con Martinoli y se candidatea para el Tri

Miguel Herrera, quien continúa en la órbita de la Selección mexicana tras el fracaso en Qatar 2022, tuvo que recordar el oscuro capítulo que le impidió continuar en el Tri en 2015.

En entrevista con TUDN, el Piojo Herrera habló sobre la pelea que tuvo con el comentarista Christian Martinoli en un aeropuerto y aseguró que aún no hay una buena química.

“Me peleé con una persona, me peleé con Martinoli, no hay buena química, no la habrá nunca, (pero) nunca me peleé con un medio.

Cabe recordar que en esa ocasión, la FMF anunció la salida de Herrera tras este incidente entre el entrenador y el comentarista de TV Azteca.

Por otra parte, el extécnico de Tigres volvió a mostrar su interés por volver a la Selección mexicana en este proceso rumbo al 2026.

“Estoy muy contento por lo que he hecho, por lo que he trabajado para estar en el siguiente proceso, hoy pueden decir que me estoy candidateando porque no hay técnico en la selección, porque no tengo trabajo, sé que no soy el único, puede ser que no esté en ese proceso y estoy consciente de lo que pasó. Hay una revancha natural, no me fui por resultados, dentro del 78 para acá, el técnico mejor rankeado soy yo”, sentenció.

Con la Selección, Miguel Herrera dirigió 36 encuentros, en donde tuvo una marca de 18 triunfos, 11 empates y siete derrotas, además de dirigir el Mundial de 2014 y ganar la Copa Oro en 2015.