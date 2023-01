Aficionados de Rayados se agarran a golpes tras la derrota contra Chivas

Después de que los Rayados cayeran con el Guadalajara en la presentación ante su gente en el Clausura 2023, a las afueras del Gigante de Acero se suscitó una pelea entre los mismos aficionados albiazules.

La decepción de la derrota y la molestia de la mala exhibición de los suyos, provocaron que un sector de la afición se hiciera a los golpes al termino del encuentro.

En el video se logra apreciar como dos aficionados están siendo agredidos en la bajada de las escaleras de una de las puertas de acceso del recinto rayado, frente a una multitud que se encontraba saliendo del inmueble en ese momento.

Te puede interesar: Rogelio Funes Mori inicia el año entre abucheos y con una nueva lesión

Te recomendamos: Pumas rinde homenaje a Pelé con un jersey en su honor

Apenas el primer juego y ya se vieron éstas reacciones?#RayadosPortenseBien

🤨 pic.twitter.com/A1r8bCLXLB — Vicorio (@vichernandezm) January 8, 2023

De momento, la Liga MX no se ha pronunciado al respecto sobre esta situación y todo parece indicar que no habría un señalamiento ya que la bronca no paso a mayores para la fortuna de los asistentes que se encontraban en ese momento.