Definidos los playoffs de la NFL rumbo al Super Bowl

La temporada regular 2022-23 de la NFL llegó a su fin después de 18 jornadas en las que se definieron a los equipos que jugaran los playoffs. La plata competencia de la liga provocó que los 14 equipos que avanzan a la postemporada se definirían hasta la última fecha, cabe recordar que se clasifican siete equipos por cada conferencia y los sembrados número uno evitan jugar la primera semana. La ronda de playoffs de la NFL se caracteriza por ofrecer grandes encuentros por ser de eliminación directa entre los mejores equipos y en esta ocasión se proyecta como una de las más atractivas de los últimos coco años.

El pateador Jason Myers (5) de los Seahawks de Seattle, logra el gol de campo de la victoria en tiempo extra en el juego de la NFL en contra de los Rams de Los Ángeles, el domingo 8 de enero de 2023, en Seattle. (AP Foto/Stephen Brashear) AP (Stephen Brashear/AP)

Mahomes manda en la AFC

En la Conferencia Americana, los Jefes de Kansas City liderados por Patrick Mahones se consolidaron como los mejores y verán la ronda de comodines desde casa para esperar a su rival; para este fin de semana aún quedaba un lugar disponible que se disputaba entre la combinación de resultados de tres equipos en la que los Delfines de Miami tenían la ventaja de ser dueños de su destino y al conseguir la victoria 11-6 sobre los Jets les aseguraron el último lugar disponible; a pesar de que Steelers también triunfó 28-14 sobre los Browns, necesitaba de la derrota de Miami y de Nueva Inglaterra ante los Bills que sí sucedió cuando Buffalo venció 35-23 a los Patriotas resultados que dejaron fuera a Pittsburgh.

La Americana luce como la conferencia más competida con las clasificación de Buffalo, Kansas City, Miami, Cincinnati, Chargers, Baltimore y Jacksonville que también logró su pase este fin de semana al vencer a Tennesse 20 a 16.

Los @Chiefs se llevan la W de Las Vegas y aseguran el primer lugar en la AFC 💪🏈👏#NFLMX | #ChiefsKingdom pic.twitter.com/opVCSLxcbJ — NFL México (@nflmx) January 8, 2023

La Nacional sin favorito obvio

Del otro lado de la NFL, la historia es distinta por la irregularidad de los equipos que avanzaron a los playoffs; a pesar de que Philadelphia se posiciona como número uno de la NFC y no jugará el wild card weekend no posee la etiqueta de favorito después de que en la semana 16 fue derrotado por Dallas, el equipo de la estrella solitaria protagonizará uno d esos juegos más atractivos de la primera semana de postemporada cuando se enfrenten a Tom Brady y Tampa Bay; la lista de clasificados la completan los Giants de Nueva York que parecen ser la escuadra más débil, los Vikingos de Minnesota que han perdido impulso en las últimas jornadas, los 49ers de San Francisco que a pesar de no tener el mejor récord de la conferencia transmiten la sensación de ser el equipo a vencer y el último lugar disponible se definirá hasta el ultimo encuentro de la temporada regular entre le ganador de Green Bay vs Lions.

ASÍ SE JUGARÁN LOS PLAYOFFS

Conferencia Americana

Dolphins vs Bills

Ravens vs Bengals

Chargers vs Jaguars

Chiefs (Descansa)

Conferencia Nacional

Cowboys vs Buccanners

Giants vs Vikings

49ers vs Packers/Lions

Eagles (Descansa)