Carlos Vela confiesa que su retiro está cerca: “Quiero disfrutar”

Carlos Vela es uno de los mejores futbolistas mexicanos de la última década; sin embargo, los años no pasan en vano y el propio jugador confesó que su retiro de las canchas está cada vez más cerca.

En conferencia de prensa, el futbolista de 33 años, se sinceró al mencionar que no le quedan muchos años como jugador, razón por la que quiere disfrutar cada momento en el terreno de juego.

“Cuando te haces mayor y ves que tu carrera termina o se acerca al fin, quieres disfrutar cada entrenamiento y cada partido. Y por supuesto, cuando ganas disfrutas más. Aún no sé si me quedan dos o tres años más, pero quiero ganar y disfrutar. Si juegas mal y pierdes, no disfrutas” contó.

Además, el atacante mexicano se mostró entusiasmado por seguir siendo protagonista con el LAFC y aseguró que en los años que le quedan buscará hacer historia en la MLS.

Tengo muchas cosas por las que trabajar y quiero que se siga viendo al LAFC como uno de los mejores equipos en la liga. Vine a este equipo para hacer historia. Quiero dejar el listón realmente alto cuando me vaya”, señaló.

Vela habló sobre el retiro de Bale

Asimismo, Carlos Vela se pronunció sobre el retiro de Gareth Bale, con quien fue campeón de la MLS el torneo anterior y lo calificó como “una gran persona” y un “jugador realmente bueno”.

“Si él piensa que (el retiro) es lo mejor, estamos felices por él”, aseguró.

Fracaso del Tri en Qatar, puede ser positivo

El canterano de Chivas, habló sobre la participación de la Selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022 y aunque lamentó que se haya quedado en fase de grupos, considera que puede ser algo positivo para intentar mejorar.

“Hay que verlo por el lado positivo y trabajar en todo lo que se hizo mal para no repetirlo. Hay que buscar soluciones y dar las mayores facilidades a los que juegan para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera”, señaló.

