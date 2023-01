Chicharito asegura que dolió más la eliminación del Tri que no ir a Qatar 2022

Javier ‘Chicharito’ Hernández está listo para una nueva temporada en la MLS, pero recordó el capítulo oscuro de la Selección mexicana en Qatar 2022.

En entrevista con TUDN, el delantero del LA Galaxy aseguró que le dolió más la eliminación del Tri que el no haber sido convocado por Gerardo Martino a esta justa.

“¿Me dolió no estar en Qatar? Fíjate que sí y no porque he estado muy tranquilo con ese tema, por eso también en mi vida el día a día la gente lo ha estado viendo que estoy muy pleno, muy feliz, todo muy acomodado y aceptando que eso no era decisión mía.

Además, aseguró que hizo todo lo posible para poder estar en la Copa del Mundo con el Tri.

“Todo aunque la gente no lo crea y no tenga muchísimo contexto hice todo dentro de la cancha y también fuera de ella para poder estar ahí y había decisiones que estuvieron totalmente fuera de mi alcance, más que me dolió no ha podido estar, me dolió más que México se haya quedado fuera de Fase de Grupos”, indicó.

Por si no lo viste: “Quiero deslindar a la Liga MX y a Cruz Azul”: Cata Domínguez

Por otra parte, Chicharito indicó que tiene la puerta abierta para jugar nuevamente con Chivas, pero aún desconoce su futuro.

“No lo sé, siempre que me han preguntado he respondido que no lo sé, depende de muchísimos factores, depende de mi vida, siempre lo voy q responder, que espero que la gente que de verdad ama a Chivas como yo también lo amo a Chivas, que no se me juzgue a mí por si estoy o no estoy, aquí la cuestión es que yo le di mi vida a Chivas, crecí en Chivas”, señaló.

Cabe recordar que la MLS comenzará su nueva temporada el 25 de febrero del 2023 y el Galaxy se verá ante el New York City en su primer encuentro.