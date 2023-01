“Basta de novelas”: Chicharito sobre la nacionalidad del próximo D.T. del Tri

Luego del fracaso en Qatar 2022, la Selección mexicana se encuentra en búsqueda de un entrenador para iniciar el nuevo proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Te interesa: Chicharito asegura que dolió más la eliminación del Tri que no ir a Qatar 2022

Aunque han sonado varios técnicos como Miguel Herrera y Guillermo Almada, aún es incierto quién podría llegar al banquillo del Tri y muchos aficionados y gente del gremio futbolístico, piden que el próximo estratega sea un mexicano.

Sin embargo, para Javier Hernández, el nuevo entrenador de la Selección no debería elegirse por si es extranjero o no, por lo que pidió hacer un alto a ese cuestionamiento, ya que lo importante es “que sume” al equipo.

“En 2006 nos encantó el proceso y era un entrenador argentino (Ricardo La Volpe). En 2014 era un entrenador mexicano (Miguel Herrera) y nos encantó todo lo que sucedió en ese Mundial. Ya basta de estas novelas creo yo, hay que unirnos sea mexicano o no sea mexicano”, mencionó el Chicharito en el Media Day de la MLS.

“Claro que estoy en pro de la gente mexicana y talentosa, pero lo más conveniente es una persona que llegue y que ayude, que pueda sumar, sea de la nacionalidad que sea”, agregó.

Además, el exjugador del Real Madrid se puso como ejemplo al mencionar que él mismo ha sido extranjero en los países en los que ha jugado y que no le gustaría que por la nacionalidad, no le dieran trabajo.

“Cómo nos encanta manejar una narrativa y promocionar gente. Mira, llevo 15 años siendo extranjero en un país y no me gustaría que por ser extranjero no me dieran una oportunidad de obtener un trabajo. Aquí soy un extranjero en Estados Unidos y veo cómo me toman en cuenta”, subrayó.

Por último, el máximo goleador de la Selección mexicana aseguró que anhela ser campeón de la MLS con el LA Galaxy, club al que llegó en enero de 2020 y es el máximo referente.

Honestamente quiero ser campeón. Ojalá que como organización podamos seguir construyendo esta gran química y que los resultados puedan llegar”, finalizó.