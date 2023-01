“Es un orgullo romper marcas como la de Omar Bravo” Alicia Cervantes

Tras recibir el reconocimiento por parte del Senado de la República, Alicia Cervantes, goleadora histórica de Chivas femenil, agradeció el apoyo que ha tenido a lo largo de estos años para llegar a romper cualquier marca.

En conferencia de prensa, la ariete expresó su agradecimiento al equipo y a su familia, tras alcanzar los 100 goles en la Liga MX Femenil.

“Es un logro que siempre he soñado, obviamente, desde que empecé a jugar como profesional, no es nada fácil. Pero he agradecido a toda la gente que está detrás de nosotras y a mis compañeras que me ayudan a romper récords”, dijo.

"Estos 100 goles representan mucho para mi, pero lo más importante es seguir jugando para que la afición esté feliz"

Por otra parte, habló de las sensaciones acerca de poder romper la marca goleadora de Omar Bravo, máximo anotador del Rebaño.

“Creo que es mucho esfuerzo, mucho trabajo el poder romper una marca tan grande como la de Omar Bravo, y creo que día a día hay que trabajar para seguir rompiendo marcas”, indicó.

Además, habló de la competencia que existe en otros equipos, que tienen a delanteras extranjeras, en busca del campeonato de goleo, y sobre ser la mejor delantera mexicana del momento.

“Muchos números lo dicen, pero aún no me siento así. Es importante saber que una extranjera está peleando por el título de goleo y eso nos hace competir más alto. En algún momento se nos va a dar pelear con jugadoras de un gran nivel”.

Blanca Félix destaca la competencia interna

Por otra parte, la guardameta Blanca Félix, que ha sido parte de los dos títulos del Rebaño, habló del orgullo que siente ser parte del club desde sus inicios.

“Me llena de orgullo ser parte de este proyecto desde el primer día, soy Chiva desde que tengo razón y poder estar en estos capítulos históricos no me la creo. Lo difícil no es llegar, sino mantenerse, más en un equipo en el que todos quieren estar”.

Además, destacó la competencia interna que existe con Celeste Espino en el arco del Rebaño.

“Es un reto, tengo una gran compañera y con quien nos apoyamos mutuamente. Crecemos juntas. Siempre la competencia interna te ayuda a crecer y lo más importante es crecer como equipo”, indicó.

Blanca Félix y Alicia Cervantes dieron declaraciones tras recibir reconocimiento por parte del Senado de la República. Foto: Iván Navarro

Por último, la arquera mandó un mensaje para las jóvenes que buscan ser futbolistas profesionales.

“Hay que levantarse todos los días y luchar por los sueños, pelear por ellos y ante la adversidad es seguir peleando sin rendirse para cumplir su objetivo”.

