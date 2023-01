“Me encantaría dirigir a la Selección mexicana y al América”: Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco es considerado por muchos uno de los mejores jugadores mexicanos de los últimos años. Pese a estar en la política, el exjugador del América tiene en claro que quiere seguir inmiscuido en el futbol.

Tras culminar un evento público en Cuernavaca, el gobernador de Morelos fue interceptado por los medios y expresó su deseo de ser entrenador en caso de no continuar en la política. Incluso, se puso la vara en alto y aseguró que le encantaría dirigir al América y a la Selección mexicana.

“Si se da, qué bueno (seguir en la política), y si no, me regreso, como siempre he dicho, a ser entrenador de un equipo de aquí de México. Me encantaría dirigir en el extranjero, me gustaría un día dirigir al América y a la Selección, cómo no, pero hay que ir paso a paso”, confesó el exfutbolista.

Además, el Cuauh fue cuestionado sobre si buscará un cargo público en 2024, año en que termina su mandato en el estado, a lo que respondió que hablará con AMLO para pedirle “autorización”, pero aseguró que no le quita el sueño.

“Espero que haya otra reunión con AMLO y pedirle que me dé la oportunidad. Sí me gustaría (ejercer otro cargo público), pero no me voy a casar con la idea”, comentó.

Asimismo, el exjugador del América aseguró que no es “hambreado” como muchos políticos, por lo que en caso de no conseguir un cargo cuando termine su mandado, se regresará al futbol para cumplir su sueño de ser entrenador.

“Yo no soy como muchos políticos que quieren un hueso y luego otro hueso y otro. Yo no soy hambreado, como decimos en el futbol. Si me dan autorización, pues adelante, y si no, pues me regreso a ser entrenador de futbol”, finalizó.