“Tigres está abierto para incorporar esa clase de jugadores”: Diego Cocca sobre Diego Lainez

A pesar de contratar a Fernando Gorriarán y a Nicolás Ibáñez, los Tigres aún no terminan de reforzarse, y dicho por el propio Diego Cocca, llegará posiblemente un refuerzo más a la escuadra de San Nicolás.

El entrenador auriazul declaró que aún la puerta está abierta para un fichaje más, cosa que le impresiona de la institución.

Adiós a Champion du Monde: Florian Thauvin será el sacrificado por Tigres

“Tigres no me deja de sorprender, a lo mejor podemos traer a alguien más. Si nos cierra para el equipo y tiene características que no hay en el equipo, Tigres está abierto para incorporar esa clase de jugadores”, mencionó el DT cuando se le cuestionó por Diego Laínez.

Debido a que los felinos ya no cuentan con una plaza de extranjero, la incorporación tendría que ser mexicana y ahora tras confirmarse la salida de Florian Thauvin, hay un hueco importante para la incorporación de Diego Laínez.

Todo va encaminado para que “Factor” se vista de auriazul y sea el elemento con el que los felinos cierren el mercado de transferencias.

Solo será cuestión de horas para que se haga oficial su retorno al futbol mexicano de la mano de los Tigres.