Tuca Ferretti se candidatea para la Selección mexicana

La Selección mexicana se encuentra sin rumbo de cara al 2026 al no contar con un entrenador y ahora fue el histórico Ricardo ‘Tuca’ Ferretti quien se apunta para tomar el lugar en el banquillo tricolor.

En entrevista con ESPN, el ex entrenador de equipos como Tigres y Bravos de Juárez señaló que si le ofrecen un proyecto sólido, le abre las puertas a volver a la Selección.

“Yo estoy dispuesto. Durante años fui el entrenador que más la gente quería que yo fuera el técnico nacional. Por tener contrato con un equipo siempre lo rechacé. Ahora no tengo equipo, no tengo contrato con nadie. Y si me lo proponen estaría encantado y ponernos de acuerdo”, indicó Tuca Ferretti.

Por otro lado, el brasileño indicó que una de las cosas más difíciles es ponerse de acuerdo con todas las partes relacionadas al Tri.

“No solo es ponerse de acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Hay que ponerse de acuerdo con los clubes, los dueños y no dueños. Es una tarea de veras importante y la gente no lo ve”, mencionó.

Ferretti Ricardo Ferretti busca una nueva oportunidad en el Tri (Javier Ramirez/MEXSPORT)

Ricardo Ferretti no cuenta con un equipo desde el 2022, tras terminar su relación con los Bravos de Juárez. Aunque su paso más galardonado fue con los Tigres de la UANL.

Ferretti fue entrenador interino de la Selección en dos ocasiones, en 2015 y 2018. Además consiguió el boleto a la Copa Confederaciones del 2018.

En México, Ferretti cuenta con siete títulos de liga, una copa MX y una Liga de Campeones, además de llevar a Tigres a la final del Mundial de Clubes.

Cabe mencionar que el nombre del brasileño está en una lista en donde aparecen otros personajes como Miguel Herrera, Marcelo Bielsa, Guillermo Almada y Juan Carlos Osorio.