“Mi infancia fue un infierno, me lanzaban plátanos”: Lewis Hamilton

Hoy en día es el piloto más ganador en la historia de la Formula 1, con siete títulos mundiales y la persona con más victorias en la categoría, sin embargo, para llegar al éxito, Lewis Hamilton se tuvo que reponer del infierno vivido en su infancia.

En un poadcast con Jay Shetty, el piloto de Mercedes expresó el infierno sufrido en su niñez por su color de piel en el colegio de Stevenage, en el sureste de Inglaterra.

Hamilton platicó que siempre se referían a él de forma despectiva y lo hacían a un lado por ser de un color diferente a la mayoría de su escuela. Inclusive lo llegaron a golpear y lanzar plátanos en reiteradas ocasiones.

“A los seis años ya sufría acoso escolar. En ese colegio yo era uno de los tres niños de color y los niños más mayores, más fuertes, me acosaban. Me daban constantes golpes, me lanzaban cosas, como plátanos, y la gente que utilizaba la palabra con ‘n’ (‘nigger’, es decir, ‘negro’), tan tranquila. La gente te llama mulato y no sabes dónde encajas. Fue difícil para mí”, señaló en el podcast On Purpose.

Con motivo del "Black History Month" , Lewis Hamilton conmemora las protestas del año pasado "Black Lives Matter" en sus canales de redes sociales. Nos recuerda que "todavía se necesitan cambios". Y pide a su comunidad que participe. pic.twitter.com/7lUatB96xI — conny ehrenberg (@ConnyRACING) February 26, 2021

El piloto confesó que debido a esto su etapa escolar fue la más difícil de su vida teniendo que reprimir muchas cosas.

“Para mí, el colegio fue la parte más traumatizante y difícil de mi vida. En mi instituto había seis o siete niños negros de un total de mil 200, y a tres de nosotros nos dejaban fuera del despacho del director todo el tiempo. El director nos tenía manía, sobre todo a mí. Sentía que el sistema estaba en mi contra y que yo nadaba a contracorriente. Me reprimí muchas cosas”, reveló.

Hoy en día, Lewis es un ejemplo de superación y es una de la principales voces en el mundo que se manifiesta contra el racismo en el movimiento llamado “black lives matter”