Acusan a Mike Tyson de violación y exigen millonaria compensación

Mike Tyson es acusado por una mujer (Joe Scarnici/Getty Images for Triller)

Un nuevo escándalo golpea en la vida de Mike Tyson, después de que una mujer lo acusa de una supuesta violación hace casi 30 años, y pide una millonaria cifra por la reparación del daño.

De acuerdo a la agencia EFE, la mujer, que no ha revelado su identidad, reclama la cantidad de cinco millones de dólares en concepto de daños, tras la agresión sexual del exboxeador, cometida a principios de la década de los años 90.

La demanda se realiza en el estado de Nueva York y hasta el momento Mike Tyson no ha fijado una postura sobre la acusación.

En el reporte se apunta la declaración de la mujer, quien expone que la agresión fue en una limosina, después de conocer a Tyson en un club, en Albany.

“Tyson inmediatamente comenzó a tocarme e intentó besarme”, dijo la persona. “Le dije que no varias veces y le pedí que se detuviera, pero siguió atacándome. Luego me quitó los pantalones y me violó violentamente”, dice la declaración jurada.

El tribunal programó una audiencia el próximo mes para darle a Tyson la oportunidad de objetar la solicitud de los acusadores de continuar con la demanda de forma anónima.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Mike Tyson es acusado de abuso sexual, después de que en 1992 fue sentenciado por un cargo de violación en 1992.

Tras esta acusación, fue sentenciado a seis años por un cargo de violación y dos cargos de conducta sexual inapropiada, aunque solo cumplió tres años de condena.