Brandon Moreno y la bolsa millonaria que ganó en su último combate de UFC

➤ Brandon Moreno (2017): “Tal vez no hoy, tal vez no mañana o tal vez no en un mes. Pero una cosa es cierta: seré CAMPEÓN un día. Lo prometo, lo prometo”.



➤ 2021: CAMPEÓN DEL MUNDO en la UFC por primera vez.



➤ 2023: CAMPEÓN DEL MUNDO en la UFC por segunda vez.



