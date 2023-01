¡Bombazo en la Kings League! Aniquiladores de Juan Guarnizo se reforzará con jugador de Rayados

Bombazo en la Kings League, al anunciar Juan Guarnizo, presidente de los Aniquiladores, que ya tiene a un refuerzo para su equipo proveniente de la Liga MX, específicamente de los Rayados de Monterrey.

Sin decir el nombre, el streamer que radica en Monterrey aseguró que mantiene una muy buena relación con los albiazules, ayudado también por los nexos de Sergio Verdirame, exjugador y leyenda del club regio, ahora entrenador de los Aniquiladores.

“Si me toca enfocarme en un jugador me traería a alguien de México, muy seguramente de la Liga MX, me encantaría traerme a uno de Rayados, de hecho tengo una muy buena relación con ellos, no diré quien es porque lo traeré para la jornada 6, de hecho ya le avisé a Kun que llegaré con una sorpresita”, aseguró Juan.

Ante esto, el entrenador del equipo, Sergio Verdirame, quien fuera figura en los años noventa con el Monterrey, especificó que por obvias razones no será de la plantilla actual para no perjudicar con el torneo Clausura 2023.

Aclarando que no puede ser de la plantilla actual por obvias razones , saludos y esperen noticias — Sergio Verdirame (@VerdirameSergio) January 26, 2023

Para la jornada seis que se disputará el domingo 12 de febrero, los de Juan Guarnizo se enfrentarán al combinado de Sergio Kun Agüero, Kunisports en lo que será sin duda un duelo muy atractivo.