Jorge Pietrasanta “justifica” agresión del Piojo a Christian Martinoli: ‘Lo provocó’

El nombre de Miguel Herrera está en la boca de todos, después de que apunta a convertirse en el técnico de la Selección mexicana, y ahora el comunicador Jorge Pietrasanta ‘justificó’ uno de los capítulos más oscuros del entrenador.

Durante el programa Futbol Picante, David Faitelson recordó y cuestionó el posible regreso de Herrera, después de la agresión cometida en contra de Christian Martinoli, por lo que Pietrasanta aseguró que el comentarista de TV Azteca ‘provocó’ la agresión.

“Pero él (Martinoli) también lo provocó. Yo sé que tú eres pro el periodista, pero también lo provocó mucho”, dijo Pietrasanta, lo que encendió la discusión en la mesa.

A pesar de que el comentarista de ESPN aseguró que no estaba justificando la agresión, reiteró su argumento sobre una provocación.

“Yo no estoy justificando que él haya golpeado a un periodista, pero tampoco justifico que él en cada transmisión se le haya ido encima. ¡Ah! Ahí sí es el punto de vista. No te estoy diciendo que tiene derecho de golpear a un periodista. Tú diste un punto de vista y hubo un golpe, obviamente no tiene derecho pero también hay provocaciones que provocan reacciones”, indicó.

Cabe recordar que fue en 2015 cuando Miguel Herrera fue cesado del Tri después de un golpe en contra de Martinoli en un aeropuerto, en Estados Unidos.

El Piojo Herrera apunta a convertirse en el siguiente entrenador de la Selección mexicana de cara a la Copa del Mundo del 2026.