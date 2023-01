Chelís estalla contra la Femexfut: “Si llega Herrera, es por imposición”

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) continúa analizando quién será el nuevo técnico del Tri para el proceso mundialista del 2026; sin embargo, para José Luis Sánchez Solá, hay otros problemas que deben resolverse.Karely Ruiz presume su espectacular figura con jersey del Real Madrid

En entrevista para el medio ESTO, el Chelís reconoció que en el futbol mexicano “no se ha hecho nada por el ascenso ni por el descenso”, ya que se sigue permitiendo hasta “ocho extranjeros en cancha”, por lo que considera que “todo eso ha sido atole con el dedo”, ya que “todo sigue igual”.

“Es una total desorganización y no atacan, que para mí es el problema número uno, que todos sean socios de todos, y no es así. En realidad cada quien jala para su molino: los de Monterrey jalan para Nuevo León; Grupo Orlegi jala para sus conveniencias; Grupo Pachuca jala por las suyas; Televisa y TV Azteca jalan para sus transmisiones; y en realidad no hay asociaciones, no hay futbol asociación”, declaró.

Sobre la posible llegada de Rodrigo Ares de Parga como director de Selecciones Nacionales, el exentrenador del Puebla señaló que “no tiene los blasones para estar ahí”, y lamentó que la decisión sea respaldada por los dueños de los clubes.

Además, el ahora analista soltó la bomba al mencionar que si Miguel Herrera llega al banquillo de la Selección mexicana es por imposición, ya que este “sí se presta a jugar tres veces contra Surinam o Trinidad y Tobago en Estados Unidos” y a “grabar comerciales”, algo que no sucedería con Marcelo Bielsa.

“Miguel Herrera, quien es un gran técnico para mí, se presta a todas estas cosas de partidos, se presta a que hoy nos concentramos por tres días, pero uno de esos se va en comerciales y se presta a todo ese tipo de cosas”, sentenció.

