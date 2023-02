Atlantis Jr. y Último Guerrero se unirán para conquistar el Torneo Increíble de Parejas

Serán los que darán lo mejor de sí, si bien las parejas conformadas tienen una gran rivalidad hay otras de llamar la atención pues durante años formaron alianzas poderosas. Entre ellas destacan la conformada por Atlantis y Último Guerrero, este último destacó lo increíble que es compartir esquina una vez más con su acérrimo rival, Atlantis.

“Tener a una gran pareja como lo es Atlantis, es increíble, duramos 7 años de pareja dónde siempre nos enfocamos en la victoria, el objetivo siempre fue sacar la victoria y en esta ocasión no será la excepción, dejando de lado las rencillas, siempre buscando ganar y saborear la esquina junto con Atlantis.

Vives con una pareja más que con tu familia y con Atlantis siempre fue así, fuimos una pareja sin lugar a dudas una de las mejores, tuve un gran aliado como Rey Bucanero pero con Atlantis era con más madurez, aprendí mucho de él, como los secretos de los técnicos y si, si extraño a los Guerreros de la Atlántida son etapas que se te quedan marcadas y todavía aficionados me llevan póster de las Guerreros de la Atlántida y son etapas inolvidables.

Una de las cosas que lo unen con Atlantis es el profesionalismo, porque la lucha es un deporte que tiene reglas, donde tiene que haber un perdedor, un ganador, es una escuela muy básica, mencionó el luchador de otro nivel, y agregó que ambos son profesionales, pero esta vez, estaran aliados, y el rudo dará lo máximo para salir con la victoria, pero sin olvidar la rivalidad”.

último guerrero Último Guerrero busca retener la corona / CMLL

Rocky Romero y Oráculo han dicho que son ellos los que vienen a imponer las reglas pues son lo que mandan, Guerrero fue contundente y mencionó:

Ojalá Rocky Romero traiga extranjeros de gran calidad y ya veremos, porque los extranjeros están tocando una puerta muy difícil y si me quieren mover la silla de quién es el que manda, les va a pesar, los estoy dejando ser, pero están muy equivocados, porque el que manda es Último Guerrero.

Último Guerrero recordó la rivalidad que aún tiene con Atlantis.

“Yo nunca he quitado el dedo del renglón, desde que perdí mi máscara hace casi 10 años, siempre he buscado la revancha, nunca se me va a olvidar nada de lo que pasó esa noche, donde Atlantis fue mejor que yo, es indiscutible que busco una revancha contra Atlantis, yo sé cómo tocarle la herida, yo sé mucho de él, yo acomodé las piezas del ajedrez pero él dio el jaque mate”.

ATLANTIS JR “LOS GUERREROS SON TRAICIONEROS”

Atlantis Jr listo para enfrentar a Stuka Jr por el Campeonato Mundial Histórico de Peso Semicompleto.

“Me atrevería a decir que en estos 4 años he tenido un cambio complicado, le he aprendido a los grandes, me siento capacitado para enfrentar a cualquier rival, enfrentar a Stuka es un capítulo más, ya se volvió un clásico, sabe la gente que nos vamos a dar con todo”.

Es complicado, ahora enfrentar a Stuka, desde que (Stuka) perdió la máscara lo veo más fuerte, creo que perder la máscara despertó algo en él que no le ha dado ninguna oportunidad a los jóvenes, si le tengo que aprender algo es a él, porque se ha reinventado, me tengo que preparar, voy mentalizado en ganar, si la empresa me da estas grandes oportunidades las tengo que aprovechar. Dicen que me falta un campeonato pero creo que me falta el éxito, este año voy a buscar un Campeonato”.

CMLL Atlantis Jr. busca el triunfo en Estados Unidos I Cortesía

Si bien ya tuve uno, en esta ocasión voy solo, con el Campeonato Nacional de Parejas, mi pareja me apoyaba mucho, hoy no tengo un Flyer, voy solo contra el mundo, con la mente triunfadora.

Los Laguneros saben de rudeza, arroparon muy bien a Stuka Jr eso no me desconcentra, pero yo también tengo un gran maestro como mi padre, que estuvo 6 años en la esquina ruda.

Me acuerdo perfecto cuando saqué el equipo negro con azul y porque no darle a la gente el recuerdo de mi padre cuando era rudo y pegó tanto que cuando mi padre cambio al rojo, al azul, al amarillo con los guerreros impactaba, creo que a la gente se le hacia la mejor pareja, la gente me decía que les hice recordar cuando tu padre era rudo, ahorita tengo cero conexión con el Gran Guerrero, desde nuestras diferencias no nos hemos puesto de acuerdo y hay que dejar de lado las rencillas

“Hay que pensar bien las cosas porque los guerreros son traicioneros”.